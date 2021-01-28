Boeing заявила про рекордний річний збиток в історії компанії

Виручка Boeing за рік впала на 24%

У 2020 році через пандемію коронавірусу, яка торкнулася і сфери туризму, американська авіабудівна корпорація Boeing за рік втратила 11,94 мільярда доларів.

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Про це йдеться в свіжому звіті компанії.

Водночас в 2019 році збиток Boeing склав 636 мільйонів доларів. За рік він збільшився в 19 разів і став рекордним за всю історію компанії.

Зазначається, що виручка Boeing за рік впала на 24% – до 58,2 мільярда доларів.

Деякі ЗМІ зазначають, що така ситуація сталася зокрема через заборону літаків Boeing 737 MAX для пасажирських перевезень.

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Нагадаємо, Велика Британія слідом за Канадою схвалила повернення до використання в країні літаків Boeing 737 MAX.

Відзначимо, польоти Boeing-737 Mаx призупинили у всьому світі в березні 2019 роки після двох авіакатастроф.

В березні 2019 року за катастрофу літака цієї моделі авіакомпанії Ethiopian Airlines загинули 157 осіб, а у жовтні 2018 року жертвами аварії Boeing 737 Max індонезійської компанії Lion Air стали 189 осіб.

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