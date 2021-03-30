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"Великий удар для нації": у Кенії померла бабуся Барака Обами (фото)

30 березня, 05:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Сарі Обама було 99 років

У Кенії померла 99-річна зведена бабуся колишнього президента Сполучених Штатів Барака Обами. Сара Обама була третьою дружиною діда Барака по батьківській лінії.

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Про це повідомив сам екс-президент у Twitter.

"Моя сім'я і я оплакуємо втрату нашої улюбленої бабусі, Сари Огвел Оньянго Обами, яку багато хто ласкаво називає "Мама Сара", та яку ми називали Дані або бабуся. Нам буде дуже її не вистачати, але ми з вдячністю згадаємо її довге і дивовижне життя", – написав Обама.

Як повідомляє CNN, Сара Обама померла в понеділок у лікарні в Кісуму в Західній Кенії. При цьому президент Кенії Ухуру Кеньятта заявив, що її смерть – "великий удар для нації".

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"Смерть Мами Сари – великий удар для нашої нації. Ми втратили сильну, доброчесну жінку. Матріарха, який об’єднував сім'ю Обами і був символом сімейних цінностей", – йдеться в заяві кенійський влади.

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"Мама Сара" допомагала виховувати батька колишнього президента Барака-старшого, вона стала відома в 2006 році, після того як тодішній сенатор США відвідав Кенію.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 3 березня пішов на день у відпустку у зв'язку зі смертю бабусі.

Ми також писали, що в Закарпатській області 90-річна жінка вперше сіла за штурвал літака.

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Кенія США Барак Обама смерть бабуся
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