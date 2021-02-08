Британський штам COVID-19 дуже швидко поширюється по США – ЗМІ

У Сполучених Штатах мутований штам коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії, поширюється значно швидше, ніж інші мутації, і незабаром може стати домінуючим ву США.

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Про це з посиланням на неопубліковану працю американських дослідників повідомляє The Washington Post.

Згідно з новим дослідженням, темпи поширення британської мутації вірусу перевищують такі ж показники інших штамів COVID-19 на 35-45 відсотків. Наразі найбільша кількість випадків захворювання, викликаного цим штамом, виявлена в штаті Флорида.

Вчені підкреслюють, що варіант вірусу, який з'явився у Великій Британії, більш заразний і призводить до більшої кількості смертей і закликали уряд США вжити термінових заходів, щоб звести до мінімуму захворюваність і смертність.

Водночас дослідники підтвердили, що захисні маски і соціальне дистанціювання – найкращі засоби для обмеження поширення будь-якого штаму коронавірусу. Також вони покладають великі надії на вакцинацію, відзначаючи ефективність розроблених останнім часом вакцин у боротьбі зокрема й з британським штамом.

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Нагадаємо, згідно з останнім дослідженням, вакцина від COVID-19 британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету малоефективна проти південноафриканського штаму коронавірусу, надаючи дуже обмежений захист від нього.

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