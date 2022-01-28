"Буде ще більше": США анонсували нові постачання зброї до України

США збільшуватимуть військову допомогу Україні через загрозу вторгнення РФ. Москва продовжує нарощувати чисельність військ поблизу українських кордонів, і це викликає занепокоєння у Вашингтоні.
Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, передає Інтерфакс.
"Ми тільки на початку постачання абсолютно нового пакету коштів для надання допомоги (Україні. – Ред). Було три постачі. Надалі буде ще більше", – сказав він.
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Крім того, представник Пентагону заявив, що США навіть в останні 24 години спостерігають зростання чисельності російських військових біля кордону України та Білорусі. Також він нагадав про військово-морську активність Росії у Середземномор'ї, Атлантиці та в Чорному морі.
"Ця активність викликає у нас занепокоєння щодо намірів Росії, які, як і раніше, неясні", – сказав Кірбі.
Американські військові у Європі
За словами представника Пентагону, кілька повітряно-десантних дивізій армії США входять до числа військових підрозділів, приведених у стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання у Східній Європі у разі загострення ситуації в Україні.
На даний момент заплановано, що 8,5 тис. американських військовослужбовців увійдуть до складу сил швидкого реагування НАТО чисельністю 40 тис. Вони є об'єднаною оперативною групою військ дуже високого ступеня бойової готовності, бойових літаків, кораблів і сил спеціальних операцій.
Кірбі додав, що американські підрозділи були "повідомлені, але не активовані". Вони будуть направлені на східний фланг НАТО, а не до України, яка не є членом Альянсу, сказав представник Пентагону.
"Я думаю, ви можете зрозуміти, чому ми хочемо обережні у справі публічної реклами тих можливостей, які ми надаємо Україні – враховуючи розмір, масштаб та сили, які спрямовані проти неї з іншого боку кордону", – сказав він.
Військова допомога Україні
- 26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Водночас у Міноборони України розповіли, що незабаром очікується ще одна партія озброєння.
- До України відправлять п'ять тисяч німецьких касок. Поки невідомо, чи це будуть нові чи старі каски німецької армії. У Бундесвері від бойового шолома М92 роками поступово відмовлялися та замінювалися на новіші моделі.
- США хочуть відправити до Європи тисячі військових через загрозу нападу Росії на Україну. За інформацією видання The News York Times, президент США може ухвалити рішення вже цього тижня. Частина військових у такому разі буде перекинута зі США, а решта – з інших частин Європи. Поки що жоден із розглянутих варіантів не передбачає відправлення військових до України.
- Крім того, до України прибув британський спецназ із новою партією зброї.