"Буде ще більше": США анонсували нові постачання зброї до України

Найближчим часом очікується ще три постачі, зазначив представник Пентагону.

Представник Пентагону Джон Кірбі. Фото: колаж "Сьогодні"

США збільшуватимуть військову допомогу Україні через загрозу вторгнення РФ. Москва продовжує нарощувати чисельність військ поблизу українських кордонів, і це викликає занепокоєння у Вашингтоні.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, передає Інтерфакс.

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"Ми тільки на початку постачання абсолютно нового пакету коштів для надання допомоги (Україні. – Ред). Було три постачі. Надалі буде ще більше", – сказав він.

Крім того, представник Пентагону заявив, що США навіть в останні 24 години спостерігають зростання чисельності російських військових біля кордону України та Білорусі. Також він нагадав про військово-морську активність Росії у Середземномор'ї, Атлантиці та в Чорному морі.

"Ця активність викликає у нас занепокоєння щодо намірів Росії, які, як і раніше, неясні", – сказав Кірбі.

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Американські військові у Європі

За словами представника Пентагону, кілька повітряно-десантних дивізій армії США входять до числа військових підрозділів, приведених у стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання у Східній Європі у разі загострення ситуації в Україні.

На даний момент заплановано, що 8,5 тис. американських військовослужбовців увійдуть до складу сил швидкого реагування НАТО чисельністю 40 тис. Вони є об'єднаною оперативною групою військ дуже високого ступеня бойової готовності, бойових літаків, кораблів і сил спеціальних операцій.

Кірбі додав, що американські підрозділи були "повідомлені, але не активовані". Вони будуть направлені на східний фланг НАТО, а не до України, яка не є членом Альянсу, сказав представник Пентагону.

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"Я думаю, ви можете зрозуміти, чому ми хочемо обережні у справі публічної реклами тих можливостей, які ми надаємо Україні – враховуючи розмір, масштаб та сили, які спрямовані проти неї з іншого боку кордону", – сказав він.

Військова допомога Україні