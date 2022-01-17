"Буде належна відповідь": у Байдена попередили РФ через кібератаки на Україну

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія отримає належну відповідь за кібератаки проти України, якщо підтвердиться її причетність і такі атаки продовжаться.
Про це повідомляє CBS News.
За словами радника, адміністрація Байдена вже кілька місяців попереджає, що кібератаки можуть бути частиною широкомасштабних зусиль Росії у рамках ескалації.
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"Це частина їхнього сценарію. Вони робили це в минулому в інших контекстах", — сказав радник Білого дому.
Салліван також заговорив про санкції.
"Щодо санкцій, то ми дуже чітко дали зрозуміти росіянам (і ми зробили це узгоджено і в унісон з нашими союзниками): якщо вони знову вторгнуться в Україну, то зіштовхнуться із серйозними економічними наслідками та заплатять за це високу ціну", – зазначив він.
Крім того, радник Білого дому додав, що якщо росіяни вдадуться до військових дій, Вашингтон вживе заходів, які завдадуть шкоди їхній економіці, завдадуть удару по їхньому стратегічному становищу в Європі та зміцнять солідарність НАТО.
Атака хакерів на Україну
- У ніч на 14 січня було здійснено найбільшу за чотири роки кібератаку на Україну. Вона "поклала" низку урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що за кібератакою на сайти органів влади України стоїть Росія. Організатори нападу, на думку секретаря РНБО, не досягли поставленого завдання.
- Крім того, у Путіна нахабно відхрестилися від кібератак на Україну.
- А заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Демедюк розповів, хто може стояти за кібератакою на Україну крім Російської Федерації.