Шепотітиме і кричатиме: Apple тестує нову функцію Siri

Apple почала тестувати нову можливість Siri адаптувати мову під навколишнє оточення.

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Про це пише AppleInsider.

Зараз вивчається можливість за допомогою алгоритмів обчислювати рівень навколишнього шуму і підбирати для нього відповідні голосові шаблони, серед яких крик або шепіт.

Наприклад, якщо тихо прошепотіти Siri, що потрібно поставити будильник на 7 ранку, то Siri відповість точно так само.

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А якщо ви будете знаходитися в галасливому приміщенні, на ваше прохання голосовий асистент відповість чітко і голосно.

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Тим часом в Мережу злили зображення новогоiPhone 13 Pro. Він виконаний в чорному кольорі, а екран отримає раніше небачену частоту оновлення зображень. Крім цього всередині буде величезна кількість флеш-пам'яті.

Також нещодавно ми писали про те, що кріптоплатежний сервіс BitPay оголосив, що Apple дозволила користувачам додавати його карту в ApplePay, щоб розплачуватися криптовалютою.

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