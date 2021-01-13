"Будьте обережні, якщо попросять грошей": Telegram назвав шахрайським канал Трампа

На президента США Дональда Трампа з усіх боків сиплються неприємності – поки Палата представників Конгресу готує американському лідерові імпічмент, адміністрація надзвичайно популярного цими днями месенджера Telegram вказала на його канал як шахрайський.

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Саме на канал https://t.me/trump у ці дні ретранслювалося чимало твітів Білого дому, тому багато хто сприймав його як офіційну сторінку президента США.

"Увага: на цей аккаунт багато хто скаржився у зв'язку з шахрайством. Будьте обережні, особливо якщо у Вас попросять грошей", – попередила адміністрація месенджера.

Нагадаємо, американські соцмережі Twitter, Facebook і Instagram тимчасово відключили акаунти Трампа через його різких висловлювання і заклики.

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Власник двох останніх із них Марк Цукерберг заявив, що Трамп має намір використати решту часу на посаді, щоб підірвати мирний і законний перехід влади до обраного наступника Джо Байдена.

Відеосервіс YouTube наслідував приклад соцмереж і теж заблокував канал Трампа як мінімум на тиждень, тобто до інавгурації обраного глави держави Джозефа Байдена.

Представник сервісу повідомив, що нещодавно опубліковане відео на каналі політика "спровокувало насильство" і було видалене. Який саме ролик спричинив блокування каналу, невідомо. Однак у YouTube зазначили, що через тиждень переглянуть своє рішення.

Відео: Сьогодні

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