Майбутня глава Нацрозвідки США має намір зайнятися кіберзагрозами з боку Росії

Кандидат Джо Байдена на посаду директора Національної розвідки Сполучених Штатів Евріл Гейнс має намір приділити особливу увагу загрозі з боку Росії в кіберпросторі, а також протистоянню Китаю в разі її затвердження на посаду.

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Про це вона заявила, виступаючи на слуханнях в профільному комітеті Сенату.

Водночас Гейнс зазначила, що у неї поки недостатньо інформації, щоб зробити висновки про серйозність загрози, що йде від Росії, але вважає, що вона безсумнівно є приводом для занепокоєння.

Вона додала, що спецслужби США поки не вирішили проблему стримування кібератак і ще не з'ясували, як боротися з такими асиметричними загрозами, але Байден вже розпорядився знайти спосіб змусити винуватця нещодавніх кібернападів на урядові ресурси відповісти за свої дії.

Гейнс також зазначила, що є прихильником жорсткої позиції щодо Китаю.

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"Наш підхід до Китаю повинен розвиватися і бути адекватним тому особливо напористому і агресивного Китаю, який ми бачимо сьогодні", – сказала вона.

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Зазначимо, у вівторок комітети Сенату США почали розгляд кандидатів, висунутих Джо Байденом у свою адміністрацію.

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Нагадаємо, безпрецедентна кібератака на США в грудні минулого року, в якій підозрюють Росію, торкнулася Федерального бюро розслідувань (ФБР), Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) і Управління директора національної розвідки (ODNI).

Ми також повідомляли, що команда обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена має намір розглянути кілька варіантів покарання Росії за її участь у безпрецедентному хакерському зламуванні урядових відомств і компаній США, коли він вступить на посаду.

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