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Було розслідування: Гейтсу довелося піти з ради директорів Microsoft – ЗМІ

17 травня, 13:27

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Співробітниця корпорації поскаржилася на Гейтса, нібито він протягом декількох років підтримував з нею інтимні стосунки

/ Фото: Getty Images

Засновник Microsoft Білл Гейтс у 2020 році вийшов зі складу ради директорів через розслідування за звинуваченням в романтичних стосунках з однією зі співробітниць, які члени ради директорів визнали неналежними.

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Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що співробітниця корпорації поскаржилася на Гейтса, нібито він протягом декількох років підтримував з нею інтимні стосунки. Сам Гейтс вирішив вийти зі складу ради директорів Microsoft до завершення розгляду.

Що говорив Гейтс: він пояснював цей крок бажанням зосередитися на благодійності, щоб можна було більше часу приділяти сфері світової охорони здоров'я, розвитку, освіти і протидії зміні клімату.

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Що говорить представник Гейтса про публікацію: вона підтвердила, що у нього були любовні стосунки майже 20 років тому, а рішення про вихід з ради ніяк не пов'язане з цією справою.

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Як ми писали раніше, причинами розлучення Мелінди з Біллом Гейтсом могли стати подружня невірність чоловіка і його спілкування з американським фінансистом і мільярдером Джеффрі Епштейном, що наклав на себе руки.

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