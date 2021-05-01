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Швидше і довше: вертоліт NASA зробив четвертий політ на Марсі

1 травня, 01:45

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Очікується, що марсіанський вертоліт нову операцію почне приблизно через два тижні

30 квітня вертоліт NASA Ingenuity успішно здійснив четвертий політ на Марсі.

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Про це йдеться на сайті NASA.

Марсіанському вертольоту все-таки вдалося збільшити швидкість і відстань в порівнянні з минулими польотами.

"Марсіанський вертоліт здійснив четвертий політ, перемістившись з більшою швидкістю і на велику дистанцію, ніж раніше", йдеться в повідомленні NASA в Twitter.

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Апарату вдалося зробити більшу кількість знімків Червоної планети, ніж в попередній раз.

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Раніше ми писали, що американське космічне агентство NASA завершило випробування ракети, яка повинна доставити людей на Місяць до 2024 року в рамках місії "Артеміда".

Також раніше марсохід Perseverance, який 18 лютого успішно приземлився на Марсі, показав перший кольоровий зображення з високою роздільною здатністю, а фахівцям NASA вдалося вперше отримати кисень з атмосфери Марса.

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