Колишнього співробітника Apple звинуватили в крадіжці комерційних секретів: на нього подали в суд

Чоловік пропрацював в компанії близько 11 років

Колишній співробітник компанії Apple надавав знайомому співробітникові ЗМІ інформацію про нові розробки компанії.

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Як повідомляє The Verge, в обмін на інформацію він просив журналіста писати статті для просування його стартапу.

На свого колишнього співробітника компанія Apple подала позов до суду. З'ясувалося, що той скачував документи за новими розробками та іншу інформацію і передавав журналістові.

Співробітник пропрацював в компанії близько 11 років. Навіть після подачі заяви на звільнення він пішов на нараду щодо нового секретного проекту компанії.

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"Ми дуже серйозно ставимося до навмисної крадіжці цією людиною наших комерційних секретів, порушення нашого етичного кодексу і нашої політики заради персональної вигоди. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб захистити наші інновації", – заявили в Apple.

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Нещодавно хакери з Корейської Народно-Демократичної Республіки намагалися зламати сервери компанії Pfizer, щоб отримати дані про COVID-вакцині.

Крім того, в листопаді 2020 року хакерів з Північної Кореї запідозрили в атаці проти виробника вакцини AstraZeneca. Вони відправляли працівникам компанії документ, який містив "шкідливий код для доступу до комп'ютера співрозмовника".

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