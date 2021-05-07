Кількість загиблих від COVID у світі вдвічі перевищує офіційні дані – дослідження

Офіційні показники смертності від COVID-19 залежать від рівня тестування у різних країнах, а багато випадків не реєструються

Пандемія COVID-19 призвела до майже 6,9 мільйона смертей у всьому світі, що більш ніж удвічі перевищує офіційно зареєстровану кількість.

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Про це з посиланням на дані Інституту показників і оцінки здоров'я (IHME) Вашингтонського університету повідомляє Reuters.

Проведені інститутом дослідження показали, що більшість випадків смерті не реєструються, оскільки в більшості країн фіксуються тільки ті, які відбуваються в лікарнях або у пацієнтів з підтвердженою інфекцією.

У IHME також уточнили, що офіційні показники смертності від COVID-19 багато в чому залежать від рівня тестування у різних країнах.

"Якщо ви не будете проводити багато тестів, ви, швидше за все, пропустите випадки смерті від COVID", – заявив директор інституту Крістофер Мюррей.

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Дослідження було проведено шляхом оцінки загальної кількості смертей від COVID-19 шляхом порівняння очікуваних смертей від усіх причин, заснованих на допандемічній тенденції, з фактичною кількістю усіх смертей, викликаних пандемією.

IHME – це незалежна дослідницька організація у сфері охорони здоров'я, яка забезпечує вимірювання світових проблем зі здоров'ям, на яку часто посилається Білий дім, а за її звітами уважно стежать чиновники охорони здоров'я.

Нагадаємо, через рік після оголошення пандемії COVID-19 у Всесвітній організації охорони здоров'я визнали, що коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом.

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