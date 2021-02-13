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Число жертв COVID-19 у світі досягло 2,38 млн

13 лютого, 10:53

Ольга Литвин Ольга Литвин

Інфікованих коронавірусом уже понад 108 млн людей

На 13 лютого у світі зафіксували 108 млн 186 тис. 991 випадок зараження COVID-19 із початку пандемії.

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Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Число померлих від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, за добу зросло до 2 млн 382 тис. 880. Одужало понад 79 млн людей.

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Лідери з інфікування коронавірусом:

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  • США очолюють список заражень COVID-19. Тут зафіксували 27 млн 492 тис. 25 інфікованих і 480 тис. 767 смертей. Одужало вже понад 17 млн людей.
  • На другому місці – Індія з показником у 10 млн 892 тис. 746 людей. Із них померло 155 тис. 550 хворих, одужало приблизно 11 млн.
  • На третьому – Бразилія. Тут із початку пандемії виявили 9 млн 765 тис. 455 інфікованих. Померло 237 тис. 489 людей, вилікувалося майже 8,7 млн.
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Нагадаємо, у Південній Африці фіксують випадки повторного зараження новими штамами коронавірусу в осіб, які вже перехворіли на COVID-19 і мали антитіла до нього.

Крім того, препарат від астми знижує ризик виникнення ускладнень від COVID-19. Його слід застосовувати протягом першого тижня хвороби.

Найефективнішою з вакцин від коронавірусу у світі визнали американо-німецьку Pfizer. Завершують список англо-шведська AstraZeneca та китайська Sinovаc – дивіться в нашому сюжеті:

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