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Кількість жертв штурму Капітолію прибічниками Трампа зросла

8 січня, 03:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Помер поранений 6 січня поліцейський

У Вашингтоні помер офіцер поліції, який охороняв Капітолій при штурмі будівлі прибічниками чинного президента Дональда Трампа.

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Про це з посиланням на три джерела повідомляє CNN.

Поліцейський став п'ятою жертвою заворушень у столиці США.

Вчора повідомлялося про жінку-військову, яку застрелила поліція Капітолію, коли натовп увірвався до будівлі. Ще троє поранених під час сутичок померли в медичних установах.

Нагадаємо, 6 січня дебати в Конгресі США щодо затвердження результатів виборів були перервані через штурм Капітолію прибічниками Дональда Трампа. Під час заворушень відбулися затримання і сутички протестувальників та правоохоронців.

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Ми також повідомляли, що обраний президент Джо Байден назвав учасників заворушень біля Капітолію натовпом бунтівників і терористами і звинуватив Дональда Трампа у підбурюванні.

Після сутичок у Капітолії спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі назвала чинного президента Дональда Трампа "дуже небезпечною людиною" і закликала негайно відсторонити його від влади.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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США Вашингтон жертви заворушення Капітолій
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