Дивом вижили всі. У Техасі розбився пасажирський літак (відео)

Що стало причиною падіння повітряного судна — невідомо

Жертв у авіакатастрофі, на щастя, немає/Колаж: Сьогодні

У Техасі, де нещодавно під час арешту сталася стрілянина, розбився пасажирський літак. На борту повітряного судна була 21 людина.

Про це повідомляє FOX News.

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Деталі авіакатастрофи

Повітряне судно зазнало аварії в окрузі Воллер. Після падіння літак загорівся. На місце інциденту одразу прибули пожежники, які намагаються ліквідувати вогонь. Що стало причиною падіння — невідомо.

#AHORA

Alrededor de una veintena de personas sobreviven a un accidente aéreo cerca de un aeropuerto en #WallerCounty , En el estado de #Texas . Al menos un herido, informan fuentes a FOX 26. pic.twitter.com/eDYh5jGFMD - @geovannipma (@Geovannniameth) October 19, 2021

Що з пасажирами?

На щастя, всім пасажирам літака вдалося вибратися з салону. Травми отримала лише одна людина. На місці падіння повітряного судна працюють бригади швидкої допомоги.

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Найчастіші причини авіакатастроф

Умисні аварії (терористичні акти). Механічні пошкодження. Погодні умови. Людський фактор (помилка пілота).

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