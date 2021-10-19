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Дивом вижили всі. У Техасі розбився пасажирський літак (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
19 жовтня, 20:32
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Що стало причиною падіння повітряного судна — невідомо
Жертв у авіакатастрофі, на щастя, немає/Колаж: Сьогодні
Жертв у авіакатастрофі, на щастя, немає/Колаж: Сьогодні

У Техасі, де нещодавно під час арешту сталася стрілянина, розбився пасажирський літак. На борту повітряного судна була 21 людина.

Про це повідомляє FOX News.

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Деталі авіакатастрофи

Повітряне судно зазнало аварії в окрузі Воллер. Після падіння літак загорівся. На місце інциденту одразу прибули пожежники, які намагаються ліквідувати вогонь. Що стало причиною падіння — невідомо.

Що з пасажирами?

На щастя, всім пасажирам літака вдалося вибратися з салону. Травми отримала лише одна людина. На місці падіння повітряного судна працюють бригади швидкої допомоги.

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Найчастіші причини авіакатастроф

  1. Умисні аварії (терористичні акти).
  2. Механічні пошкодження.
  3. Погодні умови.
  4. Людський фактор (помилка пілота).

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