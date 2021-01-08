"Жахливий напад": Трамп засудив своїх прибічників за штурм Капітолію

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп засудив дії своїх прибічників, які "спаплюжили центр американської демократії", влаштувавши сутички в Капітолії, і пообіцяв покарати винних, а також "плавно і впорядковано" передати владу.

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Про це Трамп заявив у відеозверненні в Twitter, повідомляє "Голос Америки".

За словами Трампа, він обурений "жахливим нападом" на Капітолій, а люди, які порушили закон і вчинили насильницькі дії, "не представляють нашу країну і відповідатимуть за це".

Крім того, президент стверджує, що чотири останні роки стали найбільшою честю в його житті і закликав усіх до примирення.

"20 січня відбудеться інавгурація нової адміністрації. Зараз я зосереджений на забезпеченні плавної і впорядкованої передачі владних повноважень. У цей момент нам потрібне зцілення і примирення", – заявив Трамп.

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Зазначимо, адміністрація соцмережі Twitter розблокувала обліковий запис президента після того, як він видалив кілька вчорашніх постів про "крадіжку голосів" під час президентських виборів.

Нагадаємо, 6 січня дебати в Конгресі США щодо затвердження результатів виборів були перервані через штурм Капітолію прибычниками Дональда Трампа. Під час заворушень відбулися затримання і сутички протестувальників та правоохоронців.

Ми також повідомляли, що обраний президент Джо Байден назвав учасників заворушень біля Капітолію натовпом бунтівників і терористами і звинуватив Дональда Трампа у підбурюванні.

Після сутичок у Капітолії спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі назвала чинного президента Дональда Трампа "дуже небезпечною людиною" і закликала негайно відсторонити його від влади.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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