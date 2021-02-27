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CNN включила український борщ до ТОП-20 найсмачніших перших страв світу

27 лютого, 22:06

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Тільки ще одна страва з країн колишнього радянського табору змогла увійти до списку

Після низки гучних російсько-українських скандалів за право називати борщ своєю стравою український борщ потрапив до ТОП-20 найсмачніших перших страв світу.

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Про це повідомляє американський телеканал CNN.

"Шматочки ніжного буряка плавають в яскраво-червоному бульйоні для супу, який так люблять в Україні і в усій Східній Європі. Борщ, часто приправлений ложкою сметани, – це аж ніяк не просто буряковий суп. Він отримує гострий смак від квасу, молочно-ферментованого бурякового соку, ще однієї регіональної фірмової страви", – пояснюють читачам нюанси української кухні журналісти видання.

Вони зауважили, що, хоча суп іноді відносять до російської кухні, це твердження дуже оскаржується. Тепер українські кухарі проводять кампанію із внесення своєї версії до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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До списку також потрапили нігерійський суп банга, в'єтнамський фо бо, французький буйябес, португальська кальдо верде, магрибський чорба фрік, перуанський Чупе де камаронес, іспанська гаспачо, західноафриканський арахісовий суп, американський гамбо, марокканський харірі, китайський ланчжоу, м’янмарський мохінга, мексиканський менудо, бразильський ммокека де камаран, індонезійська сото ям, тайський том ям, японський рамен і турецька яйла чорбаси.

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Цікаво, що жодна з юшок традиційної російської кухні – ні щі, ні розсольник, ні окрошка – не потрапили до переліку CNN.

Зате до ТОП-20 увійшов грузинський суп харчо, про який розповідається, що він зроблений з незрілих слив, чия кисла нота врівноважує багатство жирної яловичини і подрібнених волоських горіхів, приготованих в супі. Ароматичний удар йде від суміші спецій хмелі-сунелі, коріандру, чебрецю, пажитника, чорного перцю, календули і багатьох інших.

Нагадаємо, укладачі знаменитого міжнародного ресторанного путівника Michelin виправили допущену в останньому гастрогіді помилку, де вони назвали борщ російською стравою, і вибачилися перед українцями.

Ми також повідомляли, що Мінкультури провело змагання членів українського уряду з приготування борщу.

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блюдо борщ кухня CNN гастрономия

Джерело: Сьогодні

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