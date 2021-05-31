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COVID-26 і COVID-32. Вчений із США попередив про нові пандемії

31 травня, 08:53

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Фахівець вважає, що потрібно натиснути на Китай, щоб вчені могли отримати дані звідти і з'ясувати причини появи вірусу

Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Якщо люди не з'ясують причини появи коронавірусу, на людство чекає поява нових пандемій COVID-26 і COVID-32.

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Про це заявив учений і експерт по коронавірусу і інфекційних захворюваннях у США Пітер Хотез, повідомляє NBC News.

"Природа говорить нам про те, що станеться: буде COVID-26 і COVID-32, якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19", – заявив Хотез.

Також вчений закликав направити в Китай вірусологів, епідеміологів і вчених, щоб дізнатися більше про походження коронавірусу.

Хотез вважає, що потрібно натиснути на владу Китаю, щоб фахівці отримали доступ до тварин, людей, зразків і лабораторій. Вони повинні зібрати зразки вірусу і крові людей і тварин.

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"Це в інтересах не тільки Китаю або США, а й усього світу", – зазначив учений.

Нагадаємо, раніше в ВООЗ попередили про нову пандемію, яка може початися через торгівлю дикими тваринами на продовольчих ринках.

Крім того, раніше дослідники австралійського університету склали карту з потенційно небезпечними регіонами, які можуть стати колисками для нових пандемій.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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