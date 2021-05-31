COVID-26 і COVID-32. Вчений із США попередив про нові пандемії

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Якщо люди не з'ясують причини появи коронавірусу, на людство чекає поява нових пандемій COVID-26 і COVID-32.
Про це заявив учений і експерт по коронавірусу і інфекційних захворюваннях у США Пітер Хотез, повідомляє NBC News.
"Природа говорить нам про те, що станеться: буде COVID-26 і COVID-32, якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19", – заявив Хотез.
Також вчений закликав направити в Китай вірусологів, епідеміологів і вчених, щоб дізнатися більше про походження коронавірусу.
Хотез вважає, що потрібно натиснути на владу Китаю, щоб фахівці отримали доступ до тварин, людей, зразків і лабораторій. Вони повинні зібрати зразки вірусу і крові людей і тварин.
"Це в інтересах не тільки Китаю або США, а й усього світу", – зазначив учений.
Нагадаємо, раніше в ВООЗ попередили про нову пандемію, яка може початися через торгівлю дикими тваринами на продовольчих ринках.
Крім того, раніше дослідники австралійського університету склали карту з потенційно небезпечними регіонами, які можуть стати колисками для нових пандемій.
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