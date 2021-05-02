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Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю (відео)

2 травня, 10:19

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Космічний корабель Crew Dragon-1 компанії Ілона Маска SpaceX з чотирма астронавтами на борту успішно приводнився у Флориді

Американський космічний корабель Crew Dragon-1 з чотирма астронавтами на борту – американцями Майклом Гопкінсом, Віктором Гловером, Шеннон Вокер і японцем Соїті Ногуті – після 6 години автономного польоту успішно повернувся на землю.

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Як повідомляє NASA, апарат приводнився у Мексиканській затоці на південь від міста Панама-сіті (штат Флорида).

У районі посадки знаходиться пошуково-рятувальне судно GO Navigator, яке підніме капсулу з води на свій борт за допомогою гідравлічного підйомного пристрою, після чого з Crew Dragon-1 дістануть його екіпаж. Район приводнення охороняли також два патрульних катери Берегової охорони США.

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Раніше ми повідомляли, що корабель Crew Dragon-2 зістикувався з МКС.

Також нагадаємо, SpaceX повторила запуск астронавтів на МКС.

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