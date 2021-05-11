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Цукерберг завів кіз. Імена у них незвичайні (фото)

11 травня, 08:08

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У мільярдера Марка Цукерберга ймовірно з'явилося нове захоплення, яким він поділився на своїй сторінці у власній соціальній мережі

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг поділився фотографією двох своїх тваринок.

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"Мої козли: Макс і Біткоїн", – представив він тварин на своїй сторінці.

Також нагадаємо, з'ясувалося, що засновник Facebook Марк Цукерберг використовує для листування зовсім інший месенджер. Виявилося, що у відкритому доступі з'явилися дані про 533 мільйонів користувачів мережі. Тепер можна дізнатися про цих людей все: повні імена, дату народження, різні біографічні дані, а також номери телефонів і ще безліч цікавої інформації.

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Крім того, раніше Марк Цукерберг переборщив з кремом від засмаги і став новим мемом. Користувачі Мережі жартома порівняли американського підприємця з колишнім президентом США Дональдом Трампом, доктором Моро і навіть Джокером.

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