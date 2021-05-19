Деескалація вже сьогодні. Байден обговорив з Нетаньяху сектор Газа

Американський президент обговорив і ізраїльським прем'єром конфлікт в секторі Газа і шляхи його завершення

Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні очікує значної деескалації в районі сектору Газа.

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Про це американський лідер заявив під час переговорів з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, повідомила прес-служба Білого Дому.

"Два лідера детально обговорили стан подій в Газі, прогрес Ізраїлю в зниженні потенціалу ХАМАС і інших терористичних елементів, а також триваючі дипломатичні зусилля регіональних урядів та Сполучених Штатів", – йдеться в повідомленні.

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Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що зараз є два шляхи вирішення конфлікту в районі сектору Газа. Один з них – окупація території.

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Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські військові під час боїв в секторі Газа знищили понад 150 бойовиків-терористів, в основному з ХАМАС.

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