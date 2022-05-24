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Дефолт не за горами: Мінфін США не дозволив обслуговувати зовнішній борг РФ

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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24 травня, 23:57
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Вимога набуває чинності в ніч проти 25 травня
Цей крок суттєво ускладнить умови для економіки країни Путіна/Фото: колаж: "Сьогодні"
Цей крок суттєво ускладнить умови для економіки країни Путіна/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністерство фінансів США оголосило, що не продовжуватиме дію генеральної ліцензії, яка тимчасово дозволяла Росії проводити виплати для обслуговування свого зовнішнього боргу в доларах в умовах санкцій.

Про це повідомили на сайті американського Мінфіну.

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Зазначається, що ця вимога набуває чинності в ніч проти 25 травня.

"Офіс контролю за іноземними активами не поновлюватиме положення Генеральної ліцензії 9C, виданої відповідно до Положень про санкції через зловмисну іноземну діяльність Росії... яка завершує свою дію 25 травня 2022 року о 00:01 за східним часом", — зауважили в Мінфіні.

Цей крок суттєво ускладнить умови для російської економіки, яка потерпає під тиском західних санкцій та замороження активів, розміщених в іноземних банках, й збільшить можливість оголошення Росією дефолту.

США готові підстрахувати інші країни, якщо РФ нападе

США готові надати зброю Молдові, якщо надійде такий запит. Це допоможе країні, якщо на неї вирішить напасти російський президент Володимир Путін.

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"Моя позиція полягає в тому, що нам потрібно поговорити з молдавським урядом. Я не хочу виходити за рамки того, що вимагає від нас керівництво Молдови", — сказав голова комітету у закордонних справах Палати представників США Грегорі Мікс.

Він зазначив, що "діалог йде" і рішення будуть прийматися "колективно" між союзниками, причому Молдова є одним з кращих союзників США.

"Одна з причин успіху України й успіху регіону в тому, що ми будемо працювати разом. Ми зосередимо наші зусилля на тому, щоб змусити всіх наших союзників працювати разом в один голос і в одному напрямку, щоб Путін не продовжив свої вторгнення в інші країни", — зазначив голова комітету.

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