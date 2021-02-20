Справа про шахрайство Трампа: головного податківця Нью-Йорка викликали до суду

Податковий скандал навколо експрезидента Дональда Трампа отримав продовження – в межах кримінального розслідування окружна прокуратура Манхеттена викликала до суду главу податкової комісії Нью-Йорка.

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Про це повідомляє Reuters.

Окружний прокурор Манхеттена хоче порівняти податкові декларації і кредитні документи Trump Organization.

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Експрезидента підозрюють у шахрайстві – він міг штучно завищувати вартість своєї нерухомості перед кредиторами, щоб отримати вигіднішні умови для позики, і водночас занижувати ціну своїх активів в податкових деклараціях, щоб домогтися зниження податкових відрахувань до державної скарбниці США.

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Директорка податкової комісії Нью-Йорка Френсіс Хенн підтвердила отримання виклику до суду, де вона, ймовірно, муситиме надати докладний звіт про доходи та витрати, які подавала Trump Organization.

Також до суду викликали як мінімум двох кредиторів, які фінансували активи Трампа в сфері нерухомості – це Deutsche Bank і Ladder Capital Finance.

Крім того, генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс веде окреме цивільне розслідування за аналогічною статтею.

Нагадаємо, минулого тижня Сенат США не зміг оголосити імпічмент Дональдові Трампу – незважаючи на закінчення його каденції, його звинувачували в підбитті до повстання через січневий штурм Капітолію.

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