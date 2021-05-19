Справа про шахрайство Трампа: прокуратура почала кримінальне розслідування

Йдеться про Trump Organization, яка контролює нерухомість та інші активи колишнього президента Дональда Трампа

Проти компанії Трампа відкрили кримінальне розслідування. Фото: колаж "Сьогодгні"

Генеральна прокуратура Нью-Йорка почала кримінальне розслідування проти Trump Organization, яка контролює нерухомість та інші активи колишнього президента США Дональда Трампа.

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Про це повідомляє Reuters.

"Ми проінформували Trump Organization, що наше розслідування стосовно організації вже не є чисто цивільним. Зараз ми активно ведемо розслідування в кримінальному ключі спільно з районною прокуратурою Манхеттена", – сказано в повідомленні.

У компанії Трампа поки не відреагували на новий статус справи.

Відзначимо, що експрезидента підозрюють у шахрайстві – він міг штучно завищувати вартість своєї нерухомостіперед кредиторами, щоб отримати більш вигідні умови для позики, і водночас – занижувати ціну своїх активів в податкових деклараціях, щоб домогтися зниження податкових відрахувань до державної скарбниці США.

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Як повідомлялося раніше, американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Республіканська партія не може існувати без експрезидента Трампа – він є найвідомішим республіканцем США.