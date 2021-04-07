Депресія, демеція і інсульт: вчені назвали небезпечні наслідки коронавірусу

Важкий перебіг хвороби підвищує шанси на психічні розлади в подальшому

Люди, які перехворіли на коронавірус, більш схильні до ризику розвитку декількох інших небезпечних захворювань – депресії, деменції, психозу і інсульту.

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Про це йдеться в дослідженні вчених Оксфордського університету, опублікованому в науковому виданні The Lancet.

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Вони стверджують, що приблизно у третини з 236 тисяч піддослідних протягом півроку після перемоги над COVID-19 спостерігалися психічні розлади, порушення в роботі мозку або рецидив неврологічних захворювань.

При цьому виявилося, що важкий перебіг коронавірусної хвороби підвищує шанси на наслідки неврологічного або психічного характеру, зокрема, інсульт і деменцію.

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Але найпоширенішими психічними захворюваннями у перехворілих на коронавірус – це тривога і депресія.

Тривожні розлади дослідники пояснюють стресом через тяжкий перебіг хвороби або перебування в лікарні, а інсульти і деменцію – біологічним впливом самого вірусу або реакцією організму на нього.

При цьому підвищений шанс розвитку синдрому Паркінсона або Гієна-Барре після коронавируса вчені не помітили.

Варто зазначити, що вчені досить активно досліджують постковідний синдром. У Національному медуніверситеті ім. Богомольця стверджують, що він може тривати аж до 12 тижнів.

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