Десятки чиновників адміністрації Буша вийшли з Республіканської партії – ЗМІ

Десятки чиновників адміністрації екс-президента США Джорджа Буша виходять з Республіканської партії.

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Як повідомляє Reuters, вони обурені небажанням багатьох республіканців від'єднатися від Дональда Трампа навіть після того, як після його заяв прихильники штурмували Капітолій 6 січня.

За словами деяких республіканців, такої партії, як її всі знають, більше не існує. Багато хто продовжує підтримувати Трампа, що і "засмучує" їх.

"Республіканської партії, яку я знав, більше немає. Я б назвав це "культом Трампа", – заявив Джиммі Гурулі, який був заступником міністра фінансів з питань протидії тероризму та фінансової розвідки під час президентства Буша.

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За словами Крістофера Перселла, який працював в комунікаційної команді Білого дому за часів Джорджа Буша, понад 60 колишніх чиновників-республіканців вирішили вийти з партії.

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До речі, екс-президент США Дональд Трамп не планує особисто бути присутнім на слуханнях в Сенаті по справі про свій імпічмент. Показання в свій захист він може надати в письмовій формі.

Нагадаємо, Сенат Конгресу США відклав розгляд імпічменту 45-му президенту Дональда Трампа до 9 лютого, рішення було ухвалено одноголосно.

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