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"До кінця не зрозуміло": Пентагон хоче з'ясувати, що росіяни роблять біля кордону з Україною

8 квітня, 00:37

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Невизначеність шкодить безпеці

Міністерство оборони Сполучених Штатів останнім часом фіксує зростання російської військової присутності вздовж кордонів з Україною і в окупованому Криму, але поки не може зрозуміти, яку мету переслідує Росія.

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Про це заявив на брифінгу 7 квітня представник Пентагону Джон Кірбі.

Він підкреслив, що США мають намір прояснити, "що там роблять росіяни".

"До кінця не зрозуміло, що там роблять росіяни, а ми хочемо це зрозуміти. І ця невизначеність абсолютно не сприяє більш стабільній і безпечній ситуації", – сказав Кірбі.

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Нагадаємо, останнім часом Росія перекидає війська до кордону з Україною, а підтримувані Росією бойовики не припиняють обстріли на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння.

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Зокрема, перекидання Росією до кордону з Україною важкої військової технікиз прихованими номерами було зафіксоване на відео 1 і 2 квітня на трасі в районі Ростова-на-Дону.

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Росія Крим Донбас Пентагон війська кордон з Україною Джон Кірбі
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