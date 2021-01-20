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Дональд Трамп залишив Білий дім: фото і відео

20 січня, 15:23

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент і перша леді США відправляться на їхню віллу у Флориді

Президент США Дональд Трамп залишив Білий дім – вранці 20 січня він та перша леді Меланія Трамп полетіли на вертольоті Marine One, який чекав на них на галявині перед будівлею адміністрації.

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Як повідомляє Fox News, їх доставлять на об'єднану базу ВПС "Ендрюс" у штаті Меріленд. Після прощальної церемонії подружжя Трамп доставлять на літаку Air Force One ("Борт №1") до Флориди.

Отже, Трамп порушить стару традицію і стане першим за понад 150 років президентом, який залишив адміністрацію, не дочікуючись зустрічі зі своїм наступником.

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Leah Millis

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

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"Велика честь! Честь усього життя, найвеличніша адміністрація в історії, приголомшливі чотири роки. Ми любимо американський народ", – сказав президент журналістам перед посадкою до вертольоту, також пообіцявши повернутися "так чи інакше".

Перед цим в останній день своєї каденції Дональд Трамп за традицією підписав указ про помилування 73 ув'язнених, які відбувають тюремні терміни в США. Серед них опинилися колишній радник Білого дому Стів Беннон, а також репери Ліл Уейн і Кодак Блек. Себе глава держави так і не помилував.

Крім того, президент пом'якшив вироки 70 інших людей, включно із колишнім мером Детройта Кваме Кілпатріком, якому в 2013 році дали 28 років позбавлення волі за звинуваченням в корупції.

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Під час інавгурації 46-го президента Джо Байдена Трамп буде на своїй віллі Мар-а-Лаго.

Більше про все, що пов'язано з інавгурацією Джо Байдена, читайте в текстової трансляції на нашому сайті.

Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена

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США Білий дім інавгурація Дональд Трамп Джо Байден
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