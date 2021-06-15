Донбас – не проблема. Байден про вступ України в НАТО

Конфлікт на Донбасі не виключає можливості вступу України в НАТО. Про це за підсумками саміту Альянсу. Днако наша країна повинна відповідати критеріям.

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"Відповідність критеріям – ось в чому справа. По-перше, треба позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, виконати план дій", – сказав Байден.

За словами президента США, Вашингтон буде робити все в змозі чинити опір фізичної агресії Росії ", – сказав Байден.

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Раніше повідомлялося, що лідери НАТО підтверджують рішенняБухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО, констатуючи, що Київ повинен просуватися вперед по шляху реформ і повністю використовувати вже наявні у нього інструменти для досягнення членства.