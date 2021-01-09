Дуров "розніс" Facebook: Витрачає мільярди, намагаючись наздогнати Telegram

Засновник Telegram також спростував міфи про своє дітище

Засновник Telegram Павло Дуров стверджує, що його месенджер з півмільярда користувачів є серйозною проблемою для корпорації Facebook і її продукту WhatsApp, а компанія Марка Цукерберга нібито витрачає на маркетинг мільярди доларів.

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Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Я чув, що у Facebook є цілий відділ, присвячений з'ясуванню того, чому Telegram такий популярний", – пише Дуров.

Він пояснює перевагу Telegram перед WhatsApp зокрема політикою Facebook щодо особистих даних користувачів.

"Мільйони людей обурені останньою зміною умов WhatsApp, в яких тепер йдеться, що користувачі повинні передавати всі свої особисті дані в рекламну систему Facebook. Не дивно, що втеча користувачів з WhatsApp у Telegram, що триває вже кілька років, прискорилася" , – ділиться Дуров.

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Він також звинуватив конкурента у прихованому маркетингу за допомогою платних ботів. Зокрема, за даними Дурова, редактори "Вікіпедії" нещодавно виявили ботів, які додають упереджену інформацію до її статті про WhatsApp.

Також виявлено ботів, які поширюють міфи про Telegram у соцмережах, які його засновник спростовує, паралельно звинувачуючи в подібному конкурента.

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"Код Telegram не є відкритим" – за словами Дурова, всі клієнтські додатки Telegram мають відкритий вихідний код з 2013 року, а його збірки для iOS і Android легко перевірити.

"Щодо WhatsApp, вони навмисно приховують свій код, унеможливлюючи перевірку їх шифрування і конфіденційності", – зауважує він.

"Telegram – російський" – Дуров стверджує, що його месенджер не має серверів або офісів у Росії і був заблокований там з 2018 по 2020 рік, а також все ще заблокований у деяких авторитарних країнах.

"Тоді як WhatsApp та інші "нібито безпечні" додатки ніколи не викликали проблем у цих країнах", – продовжує він.

"Telegram не зашифрований" – кожен чат у Telegram з моменту запуску був зашифрований, а також має секретні і хмарні чати, пише його засновник.

"WhatsApp не використав шифрування протягом кількох років, а потім прийняв протокол шифрування, який фінансується урядом США", – знову нападає на Facebook Дуров.

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Та й взагалі, "тільки в 2019 році Facebook витратив на маркетинг майже 10 мільярдів доларів", а Telegram, якщо вірити Дурову, "не витрачає гроші, не кажучи вже про мільярди доларів, на маркетинг".

Нагадаємо, раніше творець месенджера Telegram росіянин Павло Дуров спробував останню модель смартфона iPhone 12 Pro і жорстко розкритикував її.

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