Як позбутися Трампа: два вірогідних сценарії

Трамп може втратити посаду за кілька днів до інавгурації Байдена

Після штурму Капітолію прихильниками чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа демократи з Конгресі США хочуть домогтися його звільнення з посади.

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Спікер Палати представників Конгресу демократка Ненсі Пелосі сьогодні, 11 січня, запропонує конгресменам підтримати резолюцію, яка закликає віце-президента США Майка Пенса відсторонити Трампа і тимчасово взяти на себе президентські повноваження.

Якщо Пенс відмовиться відсторонити Трампа – відповісти на резолюцію він повинен протягом 24 годин, – демократи негайно почнуть процедуру імпічменту Трампа.

25-та поправка до Конституції – що може зробити Пенс?

Для усунення Трампа з посади Пелосі пропонує Пенсу задіяти 25-ту поправку до Конституції США.

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Ця поправка набрала чинності 23 лютого 1967 року. Серед іншого вона визначає процедуру відсторонення президента від посади.

Для цього віце-президент і більшість членів уряду повинні звернутися до голови pro tempore Сенату (друга вища посадова особа в Сенаті) і спікера Палати представників з письмовою заявою про те, що президент не в змозі здійснювати повноваження і обов'язки за своєю посадою.

Після цього віце-президент негайно приймає на себе повноваження як виконуючий обов'язки президента.

Відсторонений президент може зажадати повернення своїх повноважень. Якщо віце-президент і уряд проти цього, остаточне рішення залишається за Конгресом США.

Якщо Пенс зважитися на такий сценарій, Трамп навряд чи встигне повернути собі повноваження, оскільки на 20 січня призначено інавгурацію обраного президента Джо Байдена.

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Друга спроба імпічменту Трампа

У разі відмови Пенса відсторонити Трампа демократи мають намір почати процедуру імпічменту.

Згідно з Конституцією, ініціює процедуру імпічменту Палата представників. Підставами для цього можуть послужити державна зрада, хабарництво або інші важливі злочини і проступки.

Остаточне рішення виносить Сенат. На його засіданнях у справі про імпічмент головує глава Верховного суду. Для усунення президента з посади потрібні голоси щонайменше 2/3 сенаторів. В іншому разі глава держави залишиться на своєму посту.

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Цей процес займає досить тривалий період часу. Так, розслідування за першою справою про імпічмент Трампа було ініційовано 24 вересня 2019 року. І лише 20 лютого 2020 року Сенат розглянув звинувачення проти президента і прийняв остаточне рішення: Трамп був виправданий.

Як відомо, Дональд Трамп став третім президентом США, проти якого було розпочато процедуру імпічменту. І він може стати першим американським президентом, проти якого двічі починали справу про імпічмент.

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