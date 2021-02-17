Двох уколів вакцини замало: Білл Гейтс запропонував три ін'єкції від коронавірусу

Аби уникнути важких випадків перебігу COVID-19, може знадобиться введення не двох, а трьох доз вакцини від коронавірусу.

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Про це в інтерв'ю CBS заявив засновник Microsoft і американський мільярдер-філантроп Білл Гейтс, який сам вже вакцинувався.

"Головне питання, яке наразі обговорюється – нам треба просто домогтися надвисокого охоплення за допомогою вже наявної вакцини, або треба вводити третю дозу, або ж потрібна модифікована вакцина?" – сказав він.

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За його словами всі п'ять фармкомпаній, до яких США звернулися по вакцини – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson та Novavax – вивчають можливість модернізації своїх препаратів.

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"Тому людям, яким зробили вже два щеплення, можливо, знадобиться зробити й третє. Я вважаю цілком ймовірним те, що ми отримаємо вдосконалену вакцину, аби бути абсолютно впевненими, що, коли ці варіанти [мутованих штамів – ред.] вразять США, вони не вислизнуть від захисту вакциною", – підкреслив Гейтс.

Крім того, він вважає, що, якщо коронавірус не знищити повністю, в майбутньому можуть знадобитися нові кампанії з вакцинації населення.

Нагадаємо, що раніше Білл Гейтс припустив, як запобігти нової пандемії – сформувати глобальну систему оповіщення та провести масове тестування, що обійдеться в десятки мільярдів доларів щорічно.

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