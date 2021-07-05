Джефф Безос пішов з поста гендиректора Amazon

Він керував компанією Amazon з самого першого дня її існування

Джефф Безос вирішив піти з поста гендиректора Amazon. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Американський підприємець Джефф Безос офіційно пішов з поста генерального директора Amazon.

Про це повідомляє The Verge.

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Безос прийшов на посаду 27 років тому, 5 липня 1994 року.

Ймовірно, Безос залишиться головою правління і буде приділяти більше часу іншим проектам, зокрема, і Blue Origin.

У матеріалах для інвесторів йдеться, що новим гендиректором компанії став Енді Джессі, який раніше очолював підрозділ Amazon Web Services.

Нещодавно ми також писали про те, що понад 100 тис. осіб підписали петиції, автори яких закликають не пускати засновника Amazon Джеффа Безоса назад на Землю після його польоту в космос в липні. Найпопулярніша з таких петицій розміщена на сайті change.org. Вона називається "Не дозволяйте Джеффу Безосу повернутися на Землю".

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Нагадаємо, Безос є засновником космічної компанії Blue Origin. Нещодавно він оголосив, що разом зі своїм братом Марком Безосом відправиться в космос в рамках першого туристичного польоту. Планується, що це відбудеться 20 липня.