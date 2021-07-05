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Джефф Безос пішов з поста гендиректора Amazon

5 липня 2021 18:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Він керував компанією Amazon з самого першого дня її існування

Джефф Безос вирішив піти з поста гендиректора Amazon. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Джефф Безос вирішив піти з поста гендиректора Amazon. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Американський підприємець Джефф Безос офіційно пішов з поста генерального директора Amazon.

Про це повідомляє The Verge.

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Безос прийшов на посаду 27 років тому, 5 липня 1994 року.

Ймовірно, Безос залишиться головою правління і буде приділяти більше часу іншим проектам, зокрема, і Blue Origin.

У матеріалах для інвесторів йдеться, що новим гендиректором компанії став Енді Джессі, який раніше очолював підрозділ Amazon Web Services.

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Нещодавно ми також писали про те, що понад 100 тис. осіб підписали петиції, автори яких закликають не пускати засновника Amazon Джеффа Безоса назад на Землю після його польоту в космос в липні. Найпопулярніша з таких петицій розміщена на сайті change.org. Вона називається "Не дозволяйте Джеффу Безосу повернутися на Землю".

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Нагадаємо, Безос є засновником космічної компанії Blue Origin. Нещодавно він оголосив, що разом зі своїм братом Марком Безосом відправиться в космос в рамках першого туристичного польоту. Планується, що це відбудеться 20 липня.

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