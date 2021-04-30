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Джо Байден з дружиною чекають на поповнення в родині

30 квітня, 19:49

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

"Першому подружжю США" мало двох вівчарок в Білому домі – вони вирішили перевезти ще одного чотирилапого друга

Президент і перша леді США Джо та Джилл Байден збираються обзавестися ще одним домашнім улюбленцем – крім двох псів, вони готуються завести кішку.

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Про це вони заявили виданню TODAY.

Байдени підтвердили, що заведуть в Білому домі кішку.

"Вона чекає свого часу", – відповіла Джилл Байден на питання про те, коли до них переїде новий чотириногий член родини.

Вона додала, що 4-річна вівчарка Мейджор, що минулого місяця "відзначилася", покусавши декількох співробітників американської адміністрації, пройшла дресирувальний курс, щоб не кидатися на котів. Аби підготуватися до нового друга, за словами Байден, їхній пес деякий час провів в котячому притулку.

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"Він відмінно впорався", – запевнила дружина президента.

Також, за її словами, собака знову повернулася до Білого дому. Після курсу перевиховання він став "милим".

Нагадаємо, що, крім Мейджора, якого Байдени взяли з притулку, в Білому домі живе 10-річний миролюбний пес Чемп.

Цікаво, що останнім "президентським" котом в Білому домі була Індія – кішка 43-го президента Джорджа Буша-молодшого. Вона жила в американській адміністрації в 2001-2009 роках і померла незадовго до того, як Буші мали залишити Білий дім.

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