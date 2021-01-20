Джо Байден став 46-м президентом США: відео

Джо Байден приніс присягу і офіційно став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки. На сцені перед Капітолієм його супроводжує дружина Джил, яка і тримає Біблію, на яку поклявся новий глава держави.

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Захід транслюється всіма провідними каналами США і світу. Дивіться відеотрансляцію інавгурації Джо Байдена на нашому сайті.

Присяга нового президента США звучить так:

"Я, Джозеф Робінетт Байден молодший, урочисто клянусь, що сумлінно виконуватиму обов'язки президента Сполучених Штатів і в повну міру моїх сил підтримуватиму, охоронятиму і захищатиму конституцію Сполучених Штатів. І нехай допоможе мені Бог".

Він став сьомим президентом США, який зайняв свою посаду, перемігши на виборах після каденції віце-президента.

За кілька хвилин до нього присягу принесла Камала Харріс – вона стала першою темношкірою віце-президенткою США і першою жінкою на цій посаді.

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На святі присутні екс-президенти США Барак Обама, Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший з дружинами, а також віце-президент Майк Пенс. Він став найбільш високопоставленим представником адміністрації, що йде. Як відомо, попередник Байдена, Дональд Трамп, незадовго до цього залишив Вашингтон й відправився до своєї резиденції у Флориді.

Більше про все, що пов'язано з сьогоднішньою урочистою церемонією, читайте в онлайн-хроніці на сайті "Сьогодні".

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