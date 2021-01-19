Джуліані спростував інформацію про можливість купити помилування від Трампа

Адвокат чинного президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав помилковими заяви про те, що він просив про власне помилування від президента або отриманні винагороди за те, що добивався його для інших осіб.

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Про це він написав в Twitter.

"Твердження щодо того, що я просив помилування для себе або отримав яку-небудь винагороду за помилування кого-небудь іншого, є брехливими, образливими і зловмисними", – написав Джуліані.

До речі, раніше американські ЗМІ писали про те, що Джуліані заявляв, що помилування від Дональда Трампа "коштуватиме 2 мільйони доларів".

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Також ми писали, що Дональд Трамп наказав своїм помічникам припинити оплачувати гонорари адвокату Руді Джуліані. Трамп звинуватив свого адвоката і багатьох інших зі свого кола в скрутному становищі, в якому зараз опинився.

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Відзначимо, президент США Дональд Трамп отримав звинувачення від нижньої палати Конгресу США – Палати представників – в тому, що він підбурював до насильства проти уряду, тому було прийнято рішення про імпічмент.

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