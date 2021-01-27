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Джуліані заборонили заробляти гроші в YouTube

27 січня, 04:22

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Обмеження стосовно аккаунта Трампа продовжили

YouTube заборонив заробляти на платформі гроші адвокату екс-президента США Дональда Трампа Рудольфу Джуліані, продовживши на невизначений термін обмеження щодо аккаунта Трампа.

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Про це повідомляє Politico.

Спочатку адміністрація хостингу заборонила Трампу розміщувати нові ролики терміном на тиждень. Таке рішення було ухвалено після того, як його прихильники взяли штурмом Капітолій 6 січня.

19 січня блокування облікового запису продовжили на сім днів, але поки канал Трампа як і раніше недоступний.

"У зв'язку з побоюваннями можливого насильства обмеження стосовно каналу Дональда Трампа залишаються. Ми уважно відстежуємо розвиток подій", – сказав представник YouTube.

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До речі, в США група юристів вимагає позбавити ліцензії адвоката екс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Раніше ми писали, що Трамп наказав своїм помічникам припинити оплачувати гонорари адвокатові Руді Джуліані.

Також Рудольф Джуліані назвав помилковими заяви про те, що він просив про власне помилування від президента або отримання винагороди за те, що домагався його для інших осіб.

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США YouTube Рудольф Джуліані
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