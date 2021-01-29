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Ефективність вакцини від COVID-19 Novavax після випробувань склала 89,3%

29 січня, 01:31

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У випробуваннях вакцини взяли участь понад 15 тисяч осіб

Ефективність американської вакцини від коронавірусу Novavax, на яку виділили 1,6 мільярда доларів, склала 89,3%.

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Як йдеться на офіційному сайті розробника, вакцина пройшла третю фазу клінічних випробувань.

У випробуваннях вакцини взяли участь понад 15 тисяч осіб у віці від 18 до 84 років, 27% з них були старше 65 років.

До речі, за останніми даними, в США було зафіксовано понад 25,6 мільйонів випадків коронавірусу, тільки за останню добу влада повідомила про 156 тисяч заражених.

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Від ускладнень, викликаних коронавірусом, з початку пандемії померли понад 429 тисяч осіб.

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Водночас у ВООЗ заявили, що поширення коронавірусу не зможе зупинити навіть масштабна вакцинація. Країнам світу не варто розраховувати на порятунок від COVID-19 в 2021 році.

Нагадаємо, в ВООЗ попередили: є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке з'являтиметься знову.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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США вакцинація вакцина коронавірус
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