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Екс-адвоката Трампа Руді Джуліані обшукують: до чого тут Україна

28 квітня, 23:52

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Над адвокатом Трампа згущуються хмари – слідчі вилучили телефони і комп'ютери у справі про лобіювання інтересів Трампа в Україні

У рамках пов'язаного з Україною розслідування американські правоохоронці провели обшуки у колишнього особистого адвоката екс-президента США Дональда Трампа, Руді Джуліані.

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Про це повідомляє New York Times.

Вранці 28 квітня слідчі прийшли до нью-йоркської квартири і офісу Джуліані, вилучивши його мобільні телефони і комп'ютери.

Цю інформацію підтвердив адвокат Джуліані, Роберт Костелло. Він вважає обшуки незаконними, оскільки його клієнт відповів на всі питання прокуратури, за винятком тих, які стосувалися його конфіденційних контактів з Трампом.

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"Те, що сталося сьогодні, було реальним бандитизмом. Навіщо піддавати цьому когось, не кажучи вже про заступника генпрокурора і американського прокурора, мера Нью-Йорка і особистого адвоката 45-го президента Сполучених Штатів?" – запитує Костелло.

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Також обшуки пройшли у наближеної до Джуліані адвокатrb Вікторії Тенсинг.

Вважається, що обшуки пов'язані з розслідуванням довкола тиску, який Дональд Трамп чинив на українську владу перед президентськими виборами. За версією слідства, в 2019 році Джуліані домагався, аби в Україні відновили розслідування стосовно сина нинішнього президента США Джо Байдена, чим перевищив свої повноваження.

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