Екс-адвоката Трампа Руді Джуліані обшукують: до чого тут Україна

У рамках пов'язаного з Україною розслідування американські правоохоронці провели обшуки у колишнього особистого адвоката екс-президента США Дональда Трампа, Руді Джуліані.
Про це повідомляє New York Times.
Вранці 28 квітня слідчі прийшли до нью-йоркської квартири і офісу Джуліані, вилучивши його мобільні телефони і комп'ютери.
Цю інформацію підтвердив адвокат Джуліані, Роберт Костелло. Він вважає обшуки незаконними, оскільки його клієнт відповів на всі питання прокуратури, за винятком тих, які стосувалися його конфіденційних контактів з Трампом.
"Те, що сталося сьогодні, було реальним бандитизмом. Навіщо піддавати цьому когось, не кажучи вже про заступника генпрокурора і американського прокурора, мера Нью-Йорка і особистого адвоката 45-го президента Сполучених Штатів?" – запитує Костелло.
Також обшуки пройшли у наближеної до Джуліані адвокатrb Вікторії Тенсинг.
Вважається, що обшуки пов'язані з розслідуванням довкола тиску, який Дональд Трамп чинив на українську владу перед президентськими виборами. За версією слідства, в 2019 році Джуліані домагався, аби в Україні відновили розслідування стосовно сина нинішнього президента США Джо Байдена, чим перевищив свої повноваження.