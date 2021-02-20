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Експерти США прогнозують завершення пандемії COVID-19 до квітня

20 лютого, 22:22

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Формування колективного імунітету має захистити і від нових штамів

У Сполучених Штатах вважають, що до квітня COVID-19 може "в основному зникнути" в країні, оскільки з січня кількість щоденних інфікувань знизилося на 77%.

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Про це заявив викладач Медичної школи при Університеті Джонса Гопкінса Марті Макарі, передає New York Post.

"Є підстави вважати, що країна рухається до надзвичайно низького рівня зараження. У міру того, як заражається все більше людей, у більшості з яких симптоми легкі або відсутні, залишається все менше американців, які можуть заразитися. За нинішньої траєкторії я очікую, що COVID в основному зникне до квітня", – зазначив експерт.

Макарі уточнив, що вакцинація і велика кількість тих, що вже перехворіли, сприяють формуванню колективного імунітету навесні, який також повинен захистити і від поширення нових штамів коронавірусу.

"Коли ланцюг передачі вірусу розірваний у кількох місцях, йому важче поширюватися, зокрема новим штамам", – зазначив він.

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Нагадаємо, джерела в адміністрації президента Джо Байдена розповіли, що США не будуть ділитися з бідними і країнами, що розвиваються, вже закупленими дозами, поки не вакцинують більшість жителів Америки.

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Ми також повідомляли, що південноафриканський штам коронавірусу на дві третини знижує імунну відповідь у людей, вакцинованих препаратом компанії Pfizer.

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