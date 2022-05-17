Експерти США з'ясували, звідки Росія обстрілює Львів ракетами

Використання такої зброї може свідчити про брак боєприпасів

Окупанти РФ обстріляли Львів. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія використала для бомбардування Львова вночі з 16 на 17 травня ракети високої дальності з підводних човнів в Чорному морі.

Про це повідомило американське видання Defense One, профілем якого є військова аналітика.

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Експерти зазначили, що використання ракет високої дальності з підводних човнів в акваторії Чорного моря може свідчити про те, що в Росії банально закінчуються високоточні ракети.

"Досі вони тримали їх у резерві. В основному це відображення того, що у них закінчуються ракети", – сказав колишній підводник ВМС, який є старшим науковим співробітником та директором Центру оборонних концепцій та технологій у Гудзонівському інституті Брайан Кларк.

Протягом кількох тижнів представники Пентагону зазначали, що в Росії закінчуються високоточні боєприпаси, і через санкції їй буде важко поповнити запаси.

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"За нашими оцінками, вони досить швидко витратили свої боєприпаси для високоточних ракет", – заявив минулого тижня прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Росія запустила близько дюжини ракет морського базування територією України і раніше повідомляла, що запускала крилаті ракети підводних човнів "Калібр" по українським наземними цілями. Але якщо Україна справді підтвердить запуск, "це буде першим випадком підтвердженого використання крилатих ракет підводних човнів у цій війні", сказав Кларк.

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