Русский
$ 26,84
31,9
  1. Світові новини
  2. США

Ще один акт репресій від Лукашенка: у США відреагували на скандал з Тимановською

3 серпня 2021 15:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Спроба білоруської влади змусити спортсменку залишити Олімпіаду шокувала держсекретаря США

Блінкен "наїхав" на Лукашенка через скандал на Олімпіаді. Колаж "Сьогодні"

Блінкен "наїхав" на Лукашенка через скандал на Олімпіаді. Колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував режим Лукашенка за переслідування білоруської спортсменки Христини Тимановської, яку намагалися насильно вивезти з Японії у Білорусь.

Реклама

Про це він написав у Twitter.

За його словами, білоруська влада вже не тільки порушує права людини, а й олімпійський дух.

"Режим Лукашенка прагнув зробити ще один акт транснаціональних репресій: спробу змусити спортсменку Христину Тіимановську залишити Олімпіаду просто за те, що вона скористалася правом на свободу слова. Такі дії порушують олімпійський дух, порушують основні права і неприпустимі", – написав глава американської дипломатії.

В тренді
У США тривожно "хрестили" підводний човен – пляшку шампанського розбили лише з третього разу
Дівчина двічі вдарила пляшкою по борту підводного човна, але та залишилася цілою / Фото: facebook.com/ussrickover
  • Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко влаштував репресії свого народу всередині країни після того, як люди вийшли на мирний протест з вимогою чесних виборів у 2020 році. Але у відповідь були лише переслідування, побиття і в'язниці для сотень людей.
  • Після цього була піратська посадка літака Ryanair із затриманням опозиціонера Романа Протасевича.
  • ЄС і США ввели санкції проти чиновників режиму Лукашенка, закрили небо над Білоруссю і заборонили білоруським літакам літати в Європу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Христина Тимановська стала відома всьому світу 1 серпня, коли не захотіла залишати Олімпійські ігри-2020 по рішенню НОК Білорусі. Дівчина попросила захисту у Міжнародного олімпійського комітету. Легкоатлетка заявила, що боїться повертатися у Білорусь, оскільки там її можуть посадити до в'язниці.

Реклама

Пізніше з'явився запис, як Тимановській погрожували на Олімпіаді. Боси легкоатлетичної збірної Білорусі закликали Христину змиритися для порятунку, порівнювали з мухою, що заплуталася у павутині, і вимагали повернути добові.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Коронавірус у Китаї просочився з лабораторії – в США оприлюднили доповідь
Коронавірус у Китаї просочився з лабораторії – в США оприлюднили доповідьІнші країни
Майже 40 тис. доларів – курс біткоїна злетів через Amazon
Майже 40 тис. доларів – курс біткоїна злетів через AmazonКриптовалюта
Зустріч Зеленського і Байдена – що обговорять президенти і на що чекати Україні
Зустріч Зеленського і Байдена – що обговорять президенти і на що чекати УкраїніУкраїна
Між Заходом і Сходом – чому Україна зближується з Китаєм під час конфронтації США і КНР
Між Заходом і Сходом – чому Україна зближується з Китаєм під час конфронтації США і КНРУкраїна
Сенатори наважилися на шантаж Байдена через
Сенатори наважилися на шантаж Байдена через "Північний потік – 2"Економіка
Дерево вбило людей у Львові, а Apple звинуватили у цензурі – головні новини за ніч
Дерево вбило людей у Львові, а Apple звинуватили у цензурі – головні новини за нічУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти