Ще один акт репресій від Лукашенка: у США відреагували на скандал з Тимановською

Блінкен "наїхав" на Лукашенка через скандал на Олімпіаді. Колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував режим Лукашенка за переслідування білоруської спортсменки Христини Тимановської, яку намагалися насильно вивезти з Японії у Білорусь.

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Про це він написав у Twitter.

За його словами, білоруська влада вже не тільки порушує права людини, а й олімпійський дух.

"Режим Лукашенка прагнув зробити ще один акт транснаціональних репресій: спробу змусити спортсменку Христину Тіимановську залишити Олімпіаду просто за те, що вона скористалася правом на свободу слова. Такі дії порушують олімпійський дух, порушують основні права і неприпустимі", – написав глава американської дипломатії.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко влаштував репресії свого народу всередині країни після того, як люди вийшли на мирний протест з вимогою чесних виборів у 2020 році. Але у відповідь були лише переслідування, побиття і в'язниці для сотень людей.

Після цього була піратська посадка літака Ryanair із затриманням опозиціонера Романа Протасевича.

ЄС і США ввели санкції проти чиновників режиму Лукашенка, закрили небо над Білоруссю і заборонили білоруським літакам літати в Європу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Христина Тимановська стала відома всьому світу 1 серпня, коли не захотіла залишати Олімпійські ігри-2020 по рішенню НОК Білорусі. Дівчина попросила захисту у Міжнародного олімпійського комітету. Легкоатлетка заявила, що боїться повертатися у Білорусь, оскільки там її можуть посадити до в'язниці.

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Пізніше з'явився запис, як Тимановській погрожували на Олімпіаді. Боси легкоатлетичної збірної Білорусі закликали Христину змиритися для порятунку, порівнювали з мухою, що заплуталася у павутині, і вимагали повернути добові.