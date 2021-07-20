Ще один вирок за штурм Капітолію. Як покарали підсудного в США

У США після штурму Капітолію суд оголосив вирок ще одному підозрюваному. Суддя зменшив строк до восьми місяців в'язниці, тому що підсудний відразу визнав свою провину і не брав участі в насильстві.
Про це повідомили новини "Сьогодні".
Спочатку прокуратура США просила для 38-річного Пола Ходжкінса півтора року ув'язнення. Однак йому пом'якшили покарання.
6 січня 2021 року Ходжкінс ходив по Капітолію з республіканським прапором, одягнений у футболку з портретом Трампа. Його визнали винним у перешкоджанні роботі Конгресу, зокрема, затвердження результату підрахунку голосів на виборах президента США.
Нагадаємо, 6 січня, коли в Конгресі повинні були затвердити результати президентських виборів, екс-президент Дональд Трамп закликав своїх прихильників не допустити цього.
Це призвело до заворушень і прориву поліцейського кордону перед Капітолієм. У результаті п'ятеро людей загинули , а стосовно Трампа почали процедуру імпічменту.
Ми також повідомляли, що винуватець штурму будівлі Конгресу США міг страждати від психічного розладу.