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Ще один вирок за штурм Капітолію. Як покарали підсудного в США

20 липня 2021 10:37

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Чоловікові визнали винним у перешкоджанні роботі Конгресу, однак пом'якшили покарання

У США після штурму Капітолію суд оголосив вирок ще одному підозрюваному. Суддя зменшив строк до восьми місяців в'язниці, тому що підсудний відразу визнав свою провину і не брав участі в насильстві.

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Про це повідомили новини "Сьогодні".

Спочатку прокуратура США просила для 38-річного Пола Ходжкінса півтора року ув'язнення. Однак йому пом'якшили покарання.

6 січня 2021 року Ходжкінс ходив по Капітолію з республіканським прапором, одягнений у футболку з портретом Трампа. Його визнали винним у перешкоджанні роботі Конгресу, зокрема, затвердження результату підрахунку голосів на виборах президента США.

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Нагадаємо, 6 січня, коли в Конгресі повинні були затвердити результати президентських виборів, екс-президент Дональд Трамп закликав своїх прихильників не допустити цього.

Це призвело до заворушень і прориву поліцейського кордону перед Капітолієм. У результаті п'ятеро людей загинули , а стосовно Трампа почали процедуру імпічменту.

Ми також повідомляли, що винуватець штурму будівлі Конгресу США міг страждати від психічного розладу.

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