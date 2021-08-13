Ескалація в Афганістані: США терміново провели переговори з Німеччиною і НАТО

Америка має намір скоротити присутність своїх громадян в афганській столиці через загрозу нападу талібів

Блінкен і Столтенберг зідзвонилися через ситуацію в Афганістані. Колаж "Сьогодні"

Після того, як США вирішили вивести війська з Афганістану, таліби продовжують захоплювати населені пункти. У зв'язку з погіршенням обстановки держсекретар Ентоні Блінкен з главами МЗС Німеччини, Канади і генсеком НАТО обговорили питання безпеки американців в Кабулі.

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Про це пише Інтерфакс.

Америка має намір скоротити присутність своїх громадян в афганській столиці через загрозу нападу талібів.

"Сполучені Штати як і раніше прихильні підтримці міцних дипломатичних відносин і відносин у сфері безпеки з урядом Афганістану і співпраці з союзниками", – сказав Блінкен.

Блінкен, Маас (глава МЗС ФРН) і Столтенберг (генсек НАТО) вважають, що необхідно вжити заходів щодо припинення насильства дипломатичним шляхом.

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"Держсекретар підтвердив, що Сполучені Штати як і раніше прихильні підтримці політичного врегулювання конфлікту", – заявили у Держдепі.

Ось тільки представники "Талібану" вже заявили, що не вестимуть переговори з владою Афганістану, поки на посаді президента знаходиться Гані.

20-річна війна з талібами

Ісламістський рух "Талібан" утримував владу в Афганістані з 1996 по 2001 рік і з 2004 року контролює регіон Вазиристан на півночі Пакистану.

7 жовтня 2001 у відповідь на теракти 11 вересня США за підтримки НАТО почали в Афганістані контртерористичну операцію "Непохитна свобода".

22 грудня 2001 року Хамід Карзай був проголошений в. о. президента Афганістану.

7 грудня 2004 року відбулися перші президентські вибори після повалення режиму "Талібан". На них перемогу здобув Хамід Карзай;

28 грудня 2014 року було завершено операцію "Непохитна свобода";

5 січня 2015 року таліби відновили свою діяльність, підірвавши машину в центрі Кабула;

6 червня 2015 року "Талібану" вдалося повністю захопити район Ямган в північній провінції Бадахшан. Армія і поліція залишили район;

27 серпня 2015 року рух "Талібан" через 7,5 років повернув собі контроль над стратегічно важливим містом Муса-Кала в провінції Гільменд;

29 вересня 2015 року найбільший успіх "Талібан" за 14 років – повністю захоплений Кундуз. В ході штурму у бойовиків опинилася бронетехніка афганської армії;

21 травня 2016 року в прикордонному районі між Афганістаном і Пакистаном безпілотник США завдав удару по машині з лідером "Талібану" Ахтаром Мансуром. Увечері з’явилося повідомлення, що новим третім "еміром" став головний суддя руху Мавлаві Хайбатулла Ахундзада;

24 вересня 2016 року Пентагон заявив, що таліби контролюють 10% Афганістану;

12 квітня 2019 року таліби оголосили про початок весняного наступу в Афганістані;

10 вересня 2019 року вони вийшли на кордон з Таджикистаном;

29 лютого 2019 року США і "Талібан" підписали мирну угоду: США і НАТО повністю виведуть свої війська з Афганістану протягом 14 місяців, а "Талібан" має відмовитися від нападів;

2 березня 2019 року таліби оголосили про відновлення бойових дій;

9 березня 2019 року США почали виведення своїх військ з Афганістану;

8 липня 2021 року президент США Джо Байден заявив, що Америка повністю виведе свої війська з Афганістану до 31 серпня.

Урядові військові намагаються стримати натиск бойовиків, проте, згідно з офіційними даними, під контроль талібів перейшло понад 200 повітів з 398. Як повідомляли новини "Сьогодні", 12 серпня стало відомо про захоплення талібами центру Герата і Кандагару – це друге і третє за величиною міста Афганістану. Українців уже закликають негайно залишити територію Афганістану.

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