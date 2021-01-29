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Есмінці США провели операцію в Чорному морі: фото

29 січня, 14:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

В операції взяли участь літаки ДРЛС НАТО і P-8A

Ракетні есмінці ВМС Сполучених Штатів Porter і Donald Cook провели в Чорному морі багатогалузеву морську операцію.

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Про це в Twitter повідомило посольство США в Україні.

В операції взяли участь літаки ДРЛС (системи дальнього радіолокаційного виявлення та управління AWACS) НАТО і P-8A (патрульні протичовнові літаки) ВМС США.

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Мета операції – подальше посилення взаємодії між членами НАТО.

"Чи то наші кораблі, чи літаки, ми тут, у Чорному морі, задля підтримки Болгарії, Грузії, Туреччини, України та Румунії", – йдеться в повідомленні.

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Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс буде нарощувати підтримку України в Чорному морі. За його словами, альянс посилив свою присутність в регіоні Чорного моря за останні роки і готовий продовжувати працювати в цьому напрямку.

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США НАТО Чорне море есмінець
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