Є всі необхідні інструменти: Блінкен підтримав членство України в НАТО

Ентоні Блінкен. Фото: Ting Shen/REUTERS

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна має всі необхідні інструменти для подальшого просування в напрямі НАТО.

Реклама

Про це він заявив на слуханнях у Комітеті у закордонних справах Сенату, повідомляє Укрінформ.

"Ми підтримуємо членство України в НАТО. І сьогодні вона має всі необхідні інструменти для подальшого просування в цьому напрямі. Відтоді, як було створено план дій щодо членства в НАТО, було розроблено низку інших дуже важливих інструментів, покликаних допомогти країнам підготуватися до можливого членства, включаючи щорічну програму, від якої, за нашою оцінкою, Україна тільки виграє", – сказав він.

Читайте також: Двері відчинені, але зайти не можна: в НАТО озвучили неприємні для України новини

За словами Блінкена, США працюють з Україною "практично на щоденній основі". За планом потрібен повний консенсус з іншими членами НАТО, додав він, зазначивши: "Гадаю, зараз деякі країни підтримують це в меншій мірі, аніж інші, але незалежно від плану, Україна має інструменти, необхідні для просування вперед, щоб бути готовою до членства в майбутньому" .

В тренді Еммануель Макрон отримав ляпаса на очах у натовпу (відео)

Реклама

При цьому дипломат наголосив на важливості формування в Україні ефективної системи боротьби з корупцією: "Ми також повинні бачити від України постійний прогрес на цьому рівні. І, звісно, він вже є".

Нагадаємо, під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена тема отримання Україною ПДЧ в НАТО по була однією з провідних.

Також повідомлялося, що політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов в коментарі сайту "Сьогодні" заявив: на зустрічі у Вашингтоні Байден навряд чи зможе пообіцяти Зеленському членство в Північноатлантичному альянсі найближчим часом. Але зможе посприяти вступу України в НАТО в найближчому майбутньому.