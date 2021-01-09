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"Це добре": Байден прокоментував відсутність Трампа на інавгурації

9 січня, 01:55

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Дональд і Меланія Трамп планують покинути Вашингтон 19 січня

Обраний президент Джо Байден радий, що чинний глава США Дональд Трамп не буде присутній на його інавгурації 20 січня, але не проти, щоб цей захід відвідав нинішній віце-президент Майк Пенс.

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Про це повідомляє CNN.

"Мені сказали, що він (Трамп. – Ред.) дав зрозуміти, що не збирається з'являтися на інавгурації. Це одна з небагатьох речей, в яких він і я сходимося. Це добре, що він не з'явиться", – сказав Байден.

Він додав, що Трамп "перевершив мої найгірші уявлення про нього", був ганьбою для країни і не гідний займати свій пост.

Щодо можливості участі в інавгурації віце-президента Майка Пенса, обраний президент заявив, що буде радий його бачити, оскільки вважає важливим дотримуватися історичного прецеденту при зміні адміністрації наскільки це можливо.

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"Для мене буде честю бачити його (Пенса. – Ред.) там", – сказав Байден.

Водночас, за інформацією обізнаних джерел, на інавгурації не буде і першої леді Меланії Трамп, оскільки подружжя планує покинути Вашингтон 19 січня, але це поки не точно.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив чутки, що його не буде на церемонії інавгураціїйого наступника-демократа Джо Байдена, яка відбудеться менш ніж за два тижні.

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США інавгурація Дональд Трамп Джо Байден Майк Пенс
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