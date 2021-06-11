Це не перезапуск відносин. Білий дім про зустріч Байдена і Путіна

В Адміністрації США дали чітко зрозуміти, що саміт президентів двох країн не означає перезапуск російсько-американських відносин

Володимир Путін і Джо Байден. Колаж "Сьогодні"

Білий дім не розглядає майбутній Саміт президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна як перезапуск російсько-американських відносин.

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Про це заявила старший директор у справах Європи в Раді національної безпеки при Білому домі Аманда Слоат, передає CNN.

"Це точно не перезапуск. Президент дав ясно це зрозуміти. Це не нагорода. Я думаю, президент вірить, що у нас є теми, за якими ми можемо працювати з Росією, наприклад, стратегічна стабільність, яка важлива не тільки для США, але і для наших європейських союзників", – сказала вона.

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За словами Слоат, Байден також має намір обговорити розбіжності між країнами.

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Раніше повідомлялося, що президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін поки не планують спільну прес-конференцію після саміту в Женеві.

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