Це відхилення від стратегії: США звинуватили Китай в нарощуванні ядерного арсеналу

Блінкен стурбований ситуацією з ядерною зброєю в Китаї. Колаж: "Сьогодні"
Сполучені Штати вважають, що Китай нарощує ядерний арсенал швидкими темпами, що є відхиленням від стратегії.
Про це йдеться на сайті Держдепу США.
За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Китаю потрібно повністю денуклеаризувати Корейський півострів.
Він висловив серйозну стурбованість триваючими порушеннями прав людини в Тибеті, Гонконгу і Сіньцзяні.
До речі, успіхи Росії і Китаю в розвитку ядерної зброї підривають можливості Сполучених Штатів щодо стримування своїх стратегічних супротивників. США мають модернізувати свою ядерну тріаду.
Як відомо, США і Росія офіційно продовжили на п'ять років одне з ключових двосторонніх угод – договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).
Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Росія нарощує ядерний потенціал в Криму.