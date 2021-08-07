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Це відхилення від стратегії: США звинуватили Китай в нарощуванні ядерного арсеналу

7 серпня 2021 2:17

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як каже держсекретар США Ентоні Блінкен, Китай продовжує порушувати права людини

Блінкен стурбований ситуацією з ядерною зброєю в Китаї. Колаж: "Сьогодні"

Блінкен стурбований ситуацією з ядерною зброєю в Китаї. Колаж: "Сьогодні"

Сполучені Штати вважають, що Китай нарощує ядерний арсенал швидкими темпами, що є відхиленням від стратегії.

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Про це йдеться на сайті Держдепу США.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Китаю потрібно повністю денуклеаризувати Корейський півострів.

Він висловив серйозну стурбованість триваючими порушеннями прав людини в Тибеті, Гонконгу і Сіньцзяні.

До речі, успіхи Росії і Китаю в розвитку ядерної зброї підривають можливості Сполучених Штатів щодо стримування своїх стратегічних супротивників. США мають модернізувати свою ядерну тріаду.

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Як відомо, США і Росія офіційно продовжили на п'ять років одне з ключових двосторонніх угод – договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Росія нарощує ядерний потенціал в Криму.

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