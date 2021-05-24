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Явне порушення. У США і ЄС вимагають заборонити польоти над Білоруссю

24 травня, 09:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Американські та європейські депутати звернулися з проханням до Міжнародної організації цивільної авіації

Через арешт Протасевича польоти над Білоруссю можуть припинитися. Фото: Колаж "Сьогодні"

Через арешт Протасевича польоти над Білоруссю можуть припинитися. Фото: Колаж "Сьогодні"

У зв'язку із затриманням Романа Протсевича у Білорусі і "екстреною посадкою літака" США і ряд країн Європейського Союзу виступили з засуджуючою заявою і закликали закрити польоти над цією країною.

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Про це пише Інтерфакс.

Голова комітету сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес спільно з колегами з Чехії, Латвії, Німеччини, Литви, Ірландії, Польщі та Великої Британії закликали Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) негайно провести розслідування "цього явного порушення вільного транзиту між державами і загрози для повітряних суден".

"До тих пір, поки не буде проведено розслідування, законодавці закликають тимчасово зупинити членство Білорусі в організації і заборонити всі польоти над Білоруссю, включаючи польоти в країну і з неї", – йдеться у заяві.

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Крім того, американські і європейські депутати зажадали "негайного і беззастережного звільнення Романа Протасевича".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожували збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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